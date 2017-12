Sabatina dos indicados ao BC é adiada por falta de quorum A sabatina dos indicados para a diretoria do Banco Central - Mário Mesquita e Paulo Vieira da Cunha - na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado foi adiada por falta de quorum na sessão desta terça-feira. Eram necessárias 14 assinaturas para que a sessão fosse iniciada, mas apenas dez senadores compareceram. Um dos motivos do esvaziamento foi a audiência pública do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, na Comissão de Relações Exteriores do Senado. A nova sessão da CAE para sabatinar os indicados à diretoria do BC ainda não tem data para ser realizada. Segundo o presidente da comissão, senador Luiz Otávio (PMDB-Pará), a tendência é de que seja marcada para a próxima terça-feira (16), mas o BC faz um esforço para que seja realizada uma sessão extraordinária ainda nesta terça.