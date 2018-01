Sabesp abre concurso público Estão abertas até o dia 18, exclusivamente via internet, as inscrições para o concurso público da Sabesp. Para concorrer, os candidatos precisam pagar R$ 13,90 através de boleto bancário. Todas as informações estão no site da Empresa de Seleção Pública e Privada (ESPP), que organiza o processo seletivo. Para as vagas de praticante de escritório, técnico em serviços administrativos, em empreendimentos (edificações/topografia), em manutenção eletrônica e mecânica, os salários variam de R$ 505,71 a R$ 1.532,00. As ocupações de analista administrativo, engenheiro civil, elétrico, mecânico e de segurança do trabalho, que exigem nível superior, têm remuneração entre R$ 2.092,76 e R$ 2.550,00. Os aprovados trabalharão em Caraguatatuba e em São José dos Campos. Quem não tem acesso à internet pode efetivar o cadastro nos postos de atendimento instalados nas cidades de São José dos Campos, Pindamonhangaba, Taubaté e Caraguatatuba. Para participar do processo seletivo, o candidato deve ser brasileiro, ter idade mínima de 18 anos, não ter contrato de trabalho rescindido por justa causa e estar em dia com as obrigações eleitorais. No caso de homens, devem estar quites com o serviço militar. O concurso terá três etapas, com provas objetivas, comprovação de pré-requisitos e exame médico de pré admissão. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 4701-1658.