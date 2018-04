Sabesp atrai pouca atenção no exterior Fontes de mercado afirmam que o interesse dos investidores internacionais pela oferta global de ações ordinárias da Sabesp está "muito fraco". Segundo eles, a falta de apetite pelos papéis da empresa é reflexo do aumento do nervosismo em relação à sucessão presidencial e também às condições adversas do mercado externo. A divulgação do preço da oferta global de ações em poder do governo do Estado de São Paulo deve ocorrer amanhã. Segundo um corretor de um banco europeu, a participação dos investidores estrangeiros na operação - que poderá totalizar cerca de US$ 320 milhões - poderá ser reduzida. "Não vou arriscar dizer que a oferta não será completada, pois a demanda no mercado doméstico poderá compensar as dificuldades no exterior", disse ele. "Mas sem dúvida, aqui fora, está muito difícil vender." Os American Depositary Receipts (ADRs) nível 3 da Sabesp devem começar a ser negociados na Bolsa de Nova York (NYSE) na próxima sexta-feira.