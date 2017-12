Sabesp e Sanepar terão alta com nova lei A Sudameris Corretora acredita que as ações da Sabesp e da Sanepar poderão ter valorização expressiva caso o Congresso Nacional aprove, sem emendas significativas, o atual projeto de lei do governo federal para o setor de saneamento. O projeto de lei determinará as bases para a regulamentação do segmento e permitirá o andamento da privatização das duas companhias. No relatório divulgado na última segunda-feira, o analista Marcos Severine destacou que a nova lei deverá acabar com a disputa entre estados e municípios pela titularidade da concessão dos serviços de saneamento nas regiões metropolitanas. Ele explicou que isso será possível porque o projeto prevê a proibição da cobrança da concessão por parte de prefeitos e governadores, que pretendiam utilizar os recursos para sanear as contas públicas, encerrando essa disputa. Além disso, nos serviços que cobrem mais de um município, como é o caso das regiões metropolitanas, a titularidade da concessão ficará com o estado.