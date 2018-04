Sabesp entra segunda-feira no Novo Mercado O Programa Estadual de Desestatização do governo paulista (PED) decidiu há pouco que a Sabesp deverá entrar no Novo Mercado. O contrato de adesão com a Bovespa será assinado na próxima segunda-feira, dia 22. Segundo o presidente do PED, secretário de Energia e Recursos Hídricos, Mauro Arce, também foram discutidos na reunião detalhes sobre o lançamento de ações da Sabesp nos mercados interno e externo (por meio de ADRs). Arce evitou dar detalhes do processo de lançamento de ações. "Estamos impedidos legalmente de divulgar informações que não tenham sido comunicadas anteriormente por fato relevante". A Sabesp será a primeira empresa estatal a entrar no Novo Mercado. Até agora, somente a CCR segue as normas mais rígidas da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).