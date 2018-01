Sabesp entrará no Novo Mercado A diretoria da Sabesp já deu sua aprovação à entrada da companhia no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Segundo o diretor de relações com investidores da empresa, Paulo Galletta, os diretores já avaliaram e aprovaram toda a documentação relativa ao Novo Mercado enviada pela Bovespa. "Agora falta a decisão final do governo, que é o controlador da Sabesp", disse. De acordo com o diretor, o governo vai pedir um parecer jurídico sobre a operação antes de tomar uma decisão. A possibilidade de a Sabesp entrar no Novo Mercado foi sinalizada na semana passada pelo secretário de Economia e Planejamento de São Paulo, André Franco Montoro Filho. Segundo ele, a pulverização das ações seria uma forma de melhorar a gestão da empresa e evitar a privatização. A Sabesp é listada na Bovespa desde 1996 e só possui ações ordinárias, o que facilitaria a migração para o Novo Mercado. Outra empresa que também pode entrar no Novo Mercado é a Nossa Caixa, veja mais informações no link abaixo.