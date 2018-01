Sabesp muda a cobrança no Vale do Paraíba A Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp) terceirizou o seu serviço de cobrança de débitos para a região do Vale do Paraíba. O novo sistema será utilizado a partir de 1o de outubro e será feito pela ContAzul, empresa escolhida após licitação. A terceirização do sistema de cobrança já existia há dois anos na cidade de São Paulo e a Sabesp a está estendendo a outras regiões. A partir de segunda-feira, a ContAzul será responsável pela cobrança administrativa das contas e pela suspensão e restabelecimento do fornecimento de água para os clientes que estejam em débito há mais de 30 dias. O pagamento das contas ou o extrato de débito continua a ser feito na rede bancária e nos postos autorizados. Os clientes que estiverem em débito com a Sabesp serão procurados pessoalmente pela ContAzul para a cobrança.