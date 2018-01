Sabesp pretende lançar ADRs A Sabesp, uma das maiores empresas de saneamento básico do mundo, prepara-se para divulgar uma melhora em seus resultados financeiros, ao mesmo tempo em que conclui os preparativos para a entrada no mercado norte-americano de capitais. Até dia 12, a empresa, que atende 24 milhões de pessoas, divulga o resultado no primeiro semestre com um lucro equivalente a um retorno próximo de 9% sobre seu patrimônio líquido, de R$ 8,5 bilhões, segundo seu presidente, Ariovaldo Carmignani. No ano passado, a empresa registrou um prejuízo equivalente a 3% do patrimônio. Até o começo de setembro, a Sabesp dará entrada na Securities and Exchange Commission (SEC), o órgão fiscalizador do mercado de capitais dos EUA, para o pedido de emissão de American Depositary Receipts (ADRs), recibos de ações brasileiras negociadas na Bolsa de Nova Iorque. O executivo destaca, porém, que apesar de o retorno de 9% sobre o patrimônio ser o maior desde que a empresa abriu seu capital, em 1994, está abaixo do custo de rolagem das dívidas, de 14% ao ano, em média. Para aumentar esse retorno, a Sabesp conta com um crescimento nos próximos anos de 2,5% a 3% nas receitas com o fornecimento de água, e de 5% a 6% nas de esgotos, onde há mais espaço para crescimento.