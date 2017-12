Sabesp reassume serviço de esgotos em Avaré A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp anunciou que reassumirá oficialmente no próximo dia 2 os serviços de esgotos do município de Avaré, cuja operação ela teve que entregar à prefeitura local, em novembro de 99. Na época, a empresa foi proibida de cobrar a tarifa sobre a prestação dos serviços de coleta, ficando responsável apenas pelo abastecimento com água tratada.