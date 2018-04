Sabesp: reserva de ações começa amanhã Os investidores interessados em adquirir as ações da Sabesp por meio da oferta pública, já anunciada pelo Governo do Estado de São Paulo, poderão fazer a reserva de ações entre amanhã (24) e 8 de maio junto aos bancos coordenadores da operação no Brasil, Santander e Banespa. No exterior, o banco escolhido para coordenar a operação foi UBS Warburg. No entanto, esse prazo poderá ser estendido pelos bancos, caso o Governo concorde com a decisão. Serão ofertadas 4.615.260.000 ações ordinárias (ON, com direito a voto), equivalentes a 16,2% do capital votante e total da companhia. Além disso, será disponibilizado um lote adicional de 692.289.000 ONs, para atender um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no processo. A liquidação financeira da operação está prevista para 14 de maio Segundo o edital, a operação será estruturada de duas formas, sendo a oferta de varejo e, depois, a institucional. A oferta do varejo será destinada aos investidores pessoas físicas residentes no País e aos empregados da Sabesp. Para tanto, eles poderão adquirir os papéis da companhia diretamente ou por meio de fundos FTVM, especificamente constituídos para esta operação. Assim como na venda de ações da Vale do Rio Doce, os investidores poderão ganhar um desconto de 5% sobre o preço definido para a operação, caso permanecerem com os papéis por, pelo menos, seis meses a contar da data de liquidação financeira. Os empregados e ex-empregados da Sabesp poderão adquirir os papéis, além dos meios já citados, também pelo clube de investimento denominado Banespa - Clube de Investimento em Ações da Sabesp. Já a oferta institucional será destinada à demanda das pessoas físicas acima dos limites estabelecidos na oferta de varejo, às pessoas jurídicas de qualquer natureza, fundos de investimentos (exceto os FTVM-Sabesp), entidades administradoras de recursos de terceiros, seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência privada e de capitalização e outros investidores institucionais. Somente serão alocadas as ações da Sabesp aos investidores institucionais após atendidos todos os pedidos de reserva realizados pelo varejo. Valores de aplicação O mínimo de aplicação para os investidores de varejo será de R$ 1.000,00 para investimento direto e à vista. Já para aqueles que aplicarem por meio dos fundos FTVM, o mínimo exigido será de R$ 300,00. O investimento máximo permitido para a oferta de varejo e aos empregados, tanto diretamente, como por cotas de fundos, é de R$ 50 mil. Os fundos formados exclusivamente para atender à oferta de ações da Sabesp poderão determinar uma valor mínimo de aplicação inferior aos R$ 300,00 determinados no edital, de acordo com o regulamente de cada fundo. Assim como nas demais operações, haverá rateio entre os investidores caso a demanda pelos papéis supere o total disponível.