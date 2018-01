Sabesp ressarcirá perdas com rompimento A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) anunciou que irá ressarcir todos os prejudicados com o rompimento de uma de suas adutoras, ocorrido no cruzamento das ruas Domingos Afonso e São João Evangelista, na Vila Santa Clara, zona Leste da capital paulista. O ressarcimento será feito após a conclusão de um laudo que será preparado por uma equipe de técnicos da companhia, que está vistoriando casas e outros bens que possam ter sido danificados com o acidente. A empresa ainda não calculou o valor dos prejuízos. O rompimento, que ocorreu por volta das 22 horas de ontem, destruiu pelo menos 93 casas. O estouro deu origem a uma cratera de 10 metros de diâmetro por 4 metros de profundidade, segundo a empresa. Três veículos, que passavam pelo local no momento do rompimento, foram arrastados pela água por mais de 50 metros. Algumas ruas próximas à cratera também foram atingidas. Na Rua São João Evangelista e Janumas, por exemplo, a enxurrada levantou o asfalto e arrastou veículos e pessoas. A Sabesp enviou para o local uma equipe de assistentes sociais que estão orientando as pessoas que tiveram algum bem danificado. Uma outra equipe foi enviada para tentar reparar, até às 21 horas de hoje, a tubulação rompida. Enquanto isso, ficarão sem abastecimento cerca de 200 mil moradores dos bairros Vila Prudente, Vila Alpina, Parque São Lucas e adjacências.