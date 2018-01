Sabesp tem canal direto com consumidor Muita gente não sabe, mas a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) tem desde junho do ano passado um canal especial de comunicação com o consumidor. É a Ouvidoria, que tem como objetivo diminuir os conflitos entre o consumidor e a empresa. A idéia da Ouvidoria é tentar resolver dentro da empresa os problemas não atendidos pelos canais normais, evitando que o consumidor precise ir aos órgãos de defesa do consumidor. A empresa, uma estatal de saneamento, fornece água para 24,7 milhões de pessoas, administra uma rede de distribuição de água de 45 mil quilômetros, uma rede coletora de esgoto de 30 mil quilômetros e controla 3,3 milhões de ligações de esgoto. Consumidor deve antes procurar canal normal Antes de encaminhar a reclamação à Ouvidoria, o consumidor precisa informar qual é o problema causado pela Sabesp por meio dos telefones 195, 0800-119911 e 0800-55.0565, das Agências de Atendimento da companhia, dos agentes comunitários da empresa e do site na Internet (link abaixo). Somente é recebida na Ouvidoria reclamação que já tenha sido protocolada na Sabesp, porque o setor não quer se transformar em mais um canal de atendimento.