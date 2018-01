Sabesp vai terceirizar negociação de contas A Sabesp, empresa ligada à Secretaria de Recursos Hídricos, vai terceirizar as negociações das contas de água e esgoto atrasadas, até o final deste mês. Serão contratadas empresas e agentes de cobrança procurarão os clientes devedores para negociação do débito. Os contratos assinados pela Sabesp estabelecem que as empresas serão responsáveis por todos os serviços e fornecimento de material para cobrança administrativa, suspensão e restabelecimento do fornecimento de água para os clientes em débito. As terceirizadas só serão remuneradas pelo serviço prestado à Sabesp se tiverem sucesso na negociação com o cliente em débito. A Sabesp espera, com nova sistemática, recuperar boa parte da receita de contas atrasadas. As ações de cobrança realizadas serão realizadas conforme cronograma e procedimentos da Sabesp e sempre na presença do cliente. As empresas e agentes de cobrança não poderão receber dinheiro ou cheque dos consumidores. As empresas terceirizadas e seus funcionários estão autorizadas apenas a negociar o pagamento com os clientes. A quitação dos débitos, entretanto, continuará sendo executada nas agências bancárias ou postos autorizados. Inadimplência em alta A inadimplência nas contas de água e esgotos cresceu nos últimos meses. Atualmente, o índice de inadimplência de residências, comércio e indústrias na região metropolitana de São Paulo está em 30% ao mês. A Sabesp espera reduzir esse índice para 10%, recuperando cerca de R$ 28 milhões por mês.