Sabotagem em oleoduto corta 50% das exportações do Iraque As exportações de petróleo do sul do Iraque foram reduzidas em 50%, para 850 mil barris ao dia, por conta de ataque a um dos principais oleodutos do país. Sabotadores atacaram o oleoduto nas proximidades de Basra. Uma autoridade informou, citando um funcionário do Southern Oil Company, que os reparos devem levar entre quatro a cinco dias. O ataque ocorreu uma semana após o restabelecimento do total das exportações do país, que foram interrompidas em conseqüência da ação de sabotadores. As informações são da Dow Jones.