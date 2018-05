SAC admite rever licitação de aviação regional A Secretaria de Aviação Civil (SAC) poderá rever a licitação, lançada nesta semana, para contratação de uma empresa de formulação de programas de gerenciamento da aviação regional. A concorrência recebeu críticas do setor privado. Em encontro com empresas de engenharia nesta sexta-feira, 5, o ministro-chefe da pasta, Moreira Franco, se comprometeu a receber na próxima quinta-feira sugestões de alterações de entidades, como a Associação Brasileira de Consultores de Engenharia (ABCE). "Vamos estudar as observações", disse.