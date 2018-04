SAC é canal entre empresa e cliente O consumidor está cada dia mais consciente de seus direitos. Parte dessa evolução se deve, entre outras coisas, à criação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), há 11 anos. Por isso, as empresas que não querem perder mercado precisam, cada vez mais, ouvir e atender as solicitações de seus clientes. O canal para melhorar a relação entre fornecedor e consumidor são os Serviços de Atendimento ao Consumidor (SACs). Grande parte das companhias já adotaram este serviço e perceberam que essa é uma ótima forma de conquistar novos clientes. Foi o que aconteceu com a Wickbold, empresa do segmento de pães industrializados, que há quase dez anos criou seu SAC. Dez pessoas trabalham nesse departamento da Wickbold, que atende a uma média de 300 ligações por mês e mantém um cadastro de 4 mil consumidores. "Mantemos também um serviço de fiscalização sobre o nosso SAC para saber se o cliente foi bem atendido e se teve o problema resolvido", explica Edilberto Wickbold, diretor-executivo da companhia. Ele considera que o serviço é uma ferramenta essencial para a empresa ouvir o consumidor e sentir suas necessidades. Para garantir um atendimento personalizado, a Otto Baumgart, indústria de produtos químicos para a construção, contratou para trabalhar no Ligue Otto técnicos com experiência no ramo de atuação da empresa. "Por vendermos produtos específicos, nossa principal preocupação é reduzir falhas na aplicação", afirma o diretor técnico-comercial, Alexandre Baumgart. O serviço existe há mais de 60 anos, desde a criação da empresa. Preocupada com a satisfação do cliente, a Premier Pet, fabricante de alimento para cães e gatos, também procura fazer do Pet Fone um canal aberto de comunicação. a empresa contratou médicas veterinárias para trabalhar no SAC. "O Pet Fone funciona dentro da empresa e todas as ligações são monitoradas. As pessoas estão cansadas de serem tratadas como um ´número", relata Eurico Selmi, diretor do grupo. Quando um cliente não aprova o produto da Premier Pet, a empresa assume o compromisso de devolver 100% do valor pago por ele. "Temos um serviço chamado VIP - Veterinário Interativo Premier -, em que um profissional vai até a casa do cliente para atendê-lo." Empresas especializadas Para conferir o grau de satisfação dos clientes, alguns grupos também contratam empresas especializadas em pesquisa de mercado, como a Research International, presente em 56 países. São empresas com total interesse em saber qual a percepção dos consumidores com relação a seu produto ou serviço, comenta Paulo Carramenha, presidente da companhia. "Com a equiparação tecnológica, as empresas precisam conquistar seu cliente entendendo do que ele precisa, oferecendo serviços opcionais. Não basta conquistar novos clientes, é preciso fidelizá-los", avalia. Problemas devem ser resolvidos O SAC deve ser um canal de comunicação da empresa com seu cliente para tirar dúvidas e resolver problemas com seus produtos. Porém, esta comunicação nem sempre é eficiente. Algumas empresas montam o serviço de fachada e o cliente não consegue nem ser ouvido, diz a assessora da diretoria do Procon, Elisete Miyazaki. "O SAC ideal deve ter começo, meio e fim, ou seja, o contato, o encaminhamento do problema e sua solução", alerta. Elisete Miyasaki ressalta que as atendentes devem encaminhar para instâncias superiores as reclamações. "Às vezes, o problema chega e morre na atendente. É preciso saber que o cliente pode ser um aliado, mas também pode se transformar num inimigo", explica a assessora de direção do Procon-SP. O consumidor deve tomar o cuidado de anotar o dia, a hora, quem o atendeu e um número de protocolo. Se o SAC não resolver o problema do cliente com a empresa, ele deve recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à Justiça.