SAC recebe 800 sugestões sobre Confins e Galeão A Secretaria de Aviação Civil (SAC) recebeu 800 sugestões na audiência pública sobre as concessões para os aeroportos de Confins (MG) e Galeão (RJ), encerrada na semana passada. Até o fim do mês, o relatório com as demandas deverá ser enviado ao Tribunal de Contas da União (TCU). O ministro-chefe da SAC, Moreira Franco, afirmou que todas as propostas serão analisadas e reafirmou a posição da secretaria quanto ao veto à participação das empresas vencedoras das concessões para administrar os aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília, no ano passado.