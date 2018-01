Sacoleiros e polícia voltam a brigar na Ponte da Amizade Sacoleiros e policiais rodoviários federais entraram novamente em confronto hoje na Ponte da Amizade, que liga o Brasil e o Paraguai, em Foz do Iguaçu. Os sacoleiros fecharam a ponte com pedras e os policiais liberam a pista usando balas de borracha e gás lacrimogêneo. Duas pessoas foram presas. Foi a quarta manifestação em 10 dias, desde que a polícia e a Receita Federal intensificaram as ações na fronteira para reprimir roubo, contrabando e tráfico. O resultado dos primeiros oito dias de operação apontam a fiscalização de 340 ônibus, com apreensão de R$ 2,5 milhões em mercadorias trazidas acima do limite de US$ 150. Foram apreendidos 63 ônibus com documentação irregular. As multas chegam a R$ 300 mil.