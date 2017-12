Sacrifício de animais no PR deve terminar domingo O Paraná deve concluir domingo o sacrifício do rebanho considerado infectado com o vírus da febre aftosa. Até o momento foram abatidos 5.053 animais de seis propriedades. A penúltima etapa do trabalho, encerrada quinta-feira, aconteceu na Fazenda São Paulo, em Loanda, com o sacrifício de 2.745 animais. Hoje terá início o sacrifício dos 1.703 animais da Fazenda Alto Alegre, também em Loanda. Encerrado o sacrifício, começará a contagem regressiva de 180 dias para o Estado recuperar a condição de região livre de febre aftosa, status que manteve durante os últimos 10 anos consecutivos. A contaminação do rebanho, anunciada pelo Ministério da Agricultura a partir de 6 de dezembro do ano passado, é contestada pelo governo do Paraná, devido à ausência dos sintomas. Nenhum animal das fazendas interditadas apresentou salivação excessiva e rachadura nos cascos, as duas manifestações clássicas da doença. O Centro Pan-Americano de Febre Aftosa (Panf-Aftosa) começará segunda-feira, no Rio, a necropsia de 21 animais sacrificados que reagiram positivamente aos testes sorológicos. O exame foi exigido pelos proprietários para não recorrerem à Justiça contra o diagnóstico do ministério. Se negativos, o resultado dos exames permitirá que eles requeiram indenização aos governos estadual e federal.