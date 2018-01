Sadia deve falar sobre transferência de fábrica, diz Furlan O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, disse na noite desta sexta-feira que a Sadia é que deve ser procurada para comentar a decisão de transferir parte da produção de São Paulo para o Paraná. "Eu tomei a difícil decisão de me aposentar da empresa. Recebi a indenização, que está aplicada e me ajuda a complementar o meu salário", afirmou Furlan, que foi presidente do Conselho de Administração da Sadia até dezembro passado, quando saiu para assumir o ministério. Sobre as declarações do presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, de que as invasões "estão na moda" e os trabalhadores poderiam invadir a Sadia em São Paulo, Furlan afirmou: "cada um tem responsabilidade sobre aquilo que fala. Eu tenho sobre tudo aquilo o que eu digo".