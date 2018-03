Sadia diz que está em dia com obrigações do INSS A Sadia divulgou comunicado hoje para se defender de notícias recentemente divulgadas que incluem a empresa na lista de companhias supostamente devedoras ao INSS. A Sadia ressalta em sua nota que "está absolutamente em dia e quite com todas as obrigações previdenciárias, legais, fiscais e parafiscais que lhe competem". Dessa forma, não consta em nenhum órgão governamental - seja federal, estadual ou municipal - nenhuma dívida ou registro no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) da empresa. A Sadia afirma ainda que participa de vários processos administrativos e judiciais junto ao INSS, nos quais questiona o mérito das autuações lavradas e as exações fiscais indevidas. De acordo com a empresa, mais da metade deles está assegurado por depósitos judiciais. A companhia ressalta que somente ao final de cada processo judicial - nos quais pode estar como autora ou ré - poderia ser acusada de devedora. A empresa alega na nota que a "complexidade envolvida na natureza de sua cadeia produtiva e nos seus múltiplos processos de logística e produção de alimentos dos mais variados tipos, em suas 12 fábricas estabelecidas em sete Estados da Federação, leva a Sadia a ser constantemente fiscalizada e questionada pelo Fisco em geral, com a imputação de autuações indevidas gerando um contencioso - administrativo e judicial - daquilo que legamennte a empresa entende como cobrança improcedente".