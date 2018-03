Sadia é a 256ª na lista de devedores do INSS A Sadia, empresa da qual o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Luiz Fernando Furlan foi presidente até dezembro passado, ocupa a 256ª posição na lista de devedores do INSS. De acordo com relação divulgada na Internet, pelo Ministério da Previdência, a empresa está devendo R$ 22.281.637,61. Esse valor corresponde apenas ao montante de dívidas que não estão renegociadas nem cobertas por depósitos judiciais. Na lista dos primeiros cem devedores, além da Transbrasil, Prefeitura de Campinas, Varig, Caixa Econômica Federal e Petrobras, constam também a Companhia Docas de São Paulo, Companhia Vale do Rio Doce, Banespa, Banerj e Bradesco, Light, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Telemar e a construtora Andrade Gutierrez. Para ter acesso à lista, o interessado deverá clicar no item "fiscalização", no site do Ministério da Previdência (www.mps.gov.br), e em seguida, na "Consulta à Dívida Ativa do INSS". No formulário que será aberto, o interessado deverá identificar a consulta, se pessoa física ou jurídica, e indicar o nome ou a margem de débito. Se a consulta for pela margem de débito, o interessado terá acesso a parte da lista dos devedores. O Ministério da Previdência informou que devido a grande procura em todo o País, o acesso à lista pela Internet está lento.