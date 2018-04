Sadia enfrenta terceiro processo nos EUA A Sadia enfrenta um novo processo na corte de Nova York. É o terceiro processo judicial contra a empresa nos Estados Unidos desde que foram divulgadas as perdas com operações com derivativos. Nos dois processos anteriores, os acionistas alegavam que a empresa violou as leis federais que regulam o mercado de capitais americano ao emitir informações deturpadas sobre a natureza de seu negócio e suas operações financeiras, inflando de maneira artificial o preço de suas ações.