Sadia firma acordo para compra de avícola em Goiás por R$60 mi A Sadia anunciou nesta segunda-feira que firmou acordo para a compra da Avícola Industrial Buriti Alegre Ltda. -- Goiaves por 60 milhões de reais. "A Sadia S.A. comunica a seus acionistas e ao mercado em geral (...) que firmou com os sócios controladores da Avícola Industrial Buriti Alegre Ltda promessa de compra e venda da totalidade das quotas representativas do seu capital social", informou a empresa em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). De acordo com a Sadia, a Goiaves, com sede na cidade de Buriti Alegre, em Goiás, tem capacidade de produção de 100 mil cabeças de frango por dia e deverá ter um faturamento de cerca de 100 milhões de reais até o final do ano. "O plano para a empresa é ampliar sua produção para 200 mil cabeças de frango por dia a partir de 2009, com investimento na ordem de 70 milhões de reais, propiciando um faturamento em torno de 270 milhões de reais em sua plena capacidade", completou a Sadia no comunicado. No final de 2007, a Sadia anunciou investimentos de 1,6 bilhão de reais em 2008, 600 milhões a mais que em 2007. A empresa espera ainda um crescimento de 12 a 14 por cento em volume nas vendas totais em 2008, mesmo patamar de 2007. (Por Camila Moreira)