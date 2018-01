Sadia inaugura centro logístico em Ponta Grossa A Sadia inaugurou nesta sexta-feira um centro logístico em Ponta Grossa, no Paraná, fruto de investimentos de R$ 30 milhões. A unidade apresenta capacidade para 11 mil posições de pallets ou 10 mil toneladas de produtos. De acordo com a companhia, o centro logístico é voltado à estocagem de produtos que se destinam ao mercado externo. Com 12 docas, permite que sejam carregados cinco contêineres e sete carretas ao mesmo tempo, informa a Sadia. O centro logístico, segundo a companhia, levou 18 meses para ser construído. No Paraná, a Sadia já conta com operações em Toledo, Dois Vizinhos, Paranaguá e uma fábrica em Ponta Grossa.