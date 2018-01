Sadia investe R$ 50 milhões em linha com Jamie Oliver

SÃO PAULO - Com investimento de R$ 50 milhões, a Sadia, marca da BRF, lançou hoje a linha "Pratos para Cozinhar Sadia & Jaime Oliver". Segundo a empresa, a expectativa é aumentar a presença da marca em uma categoria de alimentos que movimenta cerca de R$ 460 milhões por ano. Serão cinco opções de pratos à base de frango semiprontos.

A parceria com o chef e ativista britânico Jamie Oliver envolve 183 aviários de Goiás voltados ao bem-estar animal, com 40 milhões de aves. Para o projeto, a BRF adaptou granjas de integrados para atender aos padrões de bem-estar animal, com lotação reduzida dos aviários, instalação de sensores que medem a temperatura do ambiente, além de poleiros e camas de areia para as aves. Estas granjas não devem usar antibióticos na criação dos animais.

A BRF perdeu dois pontos porcentuais de market share este ano, segundo os executivos da empresa, devido a descompassos entre os repasses de preço da companhia e o de seus concorrentes. A empresa ficou com 56,6% do mercado, após aumentar os preços de seus produtos em 3,5% em média, desde o início do ano. A empresa tem em seus planos, no entanto, recuperar esta perda e conquistar mais participação com o relançamento e lançamento de produtos ao longo do quatro trimestre deste ano e em 2017.