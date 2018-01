Sadia pretende investir R$ 800 milhões em 2007 O presidente do Conselho de Administração da Sadia, Walter Fontana, disse que a companhia pretende investir R$ 800 milhões no próximo ano, no Brasil e no exterior. Fontana disse estar confiante em um ano melhor para a Sadia, depois das dificuldades enfrentadas pelo setor em 2006. A Sadia enfrentou restrições às exportações devido ao temor de gripe aviária na Ásia e na Europa e embargos motivados pelos casos de febre aftosa no Brasil. O objetivo da maior processadora de carne de aves e suínos do país é ampliar as vendas de 9% a 11% em relação a 2006, com expansão principalmente no mercado externo, onde o desempenho foi afetado este ano. "Este foi um ano emocionante para nós todos. Começou com dificuldades no mercado internacional que afetaram o mercado interno... (Mas) ao sair da crise, estamos recuperando muito bem nossos volumes, preços e margens", disse Fontana. O volume de vendas da Sadia cresceu 2,5% este ano, mas o faturamento bruto recuou 4,5% em relação a 2005, devido à queda dos preços internacionais das aves. Com isso, a receita líquida da empresa em 2006 deve ficar em R$ 6,9 bilhões, contra R$ 7,3 bilhões em 2005. A valorização do câmbio contribuiu para a piora no desempenho, mas o fator mais grave, segundo os diretores da empresa, foi mesmo a queda na demanda externa por aves, impactada pelos casos de gripe aviária na Ásia e na Europa. Contudo, o cenário começou a melhorar já no terceiro trimestre e atualmente os níveis de preços e volumes já voltaram ao patamar anterior. "Entendemos que a crise foi superada e estamos prontos para retomar o crescimento", disse Fontana. Pelo segundo ano consecutivo, a Sadia deve fazer investimentos altos em relação à média histórica. Em 2006, a Sadia investiu R$ 900 milhões. A empresa pretende investir R$ 800 milhões em 2007, em aumento da produção e novas fábricas. A média anual de investimentos entre os anos 2000 e 2005 foi de R$ 180 milhões. Os recursos virão de três fontes básicas, segundo o diretor de relações com investidores, Welson Teixeira Júnior: geração de caixa da companhia, financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e operações financeiras de antecipação de exportação. Há pelo menos dois grandes projetos previstos. O primeiro será a construção de duas unidades de abate em Lucas do Rio Verde (MT). O objetivo é construir uma estrutura para o abate diário de 500 mil aves e 5 mil suínos. São volumes que serão alcançados até o ano de 2009. Em 2007, a Sadia irá concretizar o plano de internacionalização. A unidade para produção de carnes industrializadas na cidade de Kaliningrado, na Rússia, deverá entrar em operação no segundo semestre de 2007. A capacidade de produção atingirá 85 mil toneladas por ano. A Sadia informou ainda que irá ampliar a unidade industrial de Brasília e fará a modernização das fábricas de Concórdia e Chapecó, no interior de Santa Catarina.