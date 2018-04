Sadia recebe R$ 950 milhões da Perdigão

Após conseguir captar R$ 5,29 bilhões em uma oferta de ações fechada este mês na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), a Brasil Foods (BRF), atual denominação da Perdigão, repassou R$ 950 milhões para a Sadia - as duas empresas estão em processo de fusão. Os recursos foram repassados a título de "adiantamento para futuro aumento de capital", e serão utilizados no processo de saneamento financeiro da companhia. A Sadia registrou no ano passado perdas de R$ 2,6 bilhões provocadas por operações com derivativos tóxicos. Com isso, o endividamento da companhia explodiu, o que se tornou um fator decisivo nas negociações para uma associação com a rival Perdigão. Ao final de março, as dívidas da Sadia com instituições financeiras somavam R$ 8 bilhões. Os pagamentos têm vencimentos que variam de um a 132 meses, e taxas de juros que vão de 5% a 12,5% ao ano. No prospecto no qual apresentou sua oferta de ações, a BRF já havia informado que boa parte dos recursos captados - ou mais de R$ 3,5 bilhões - iria para a Sadia. O documento listou todos os pagamentos que devem ser honrados em 2009 e 2010 utilizando os recursos captados na oferta. Somente para pagamento de adiantamento de contrato de câmbio (ACC), por exemplo, serão utilizados R$ 1 bilhão este ano e R$ 640 milhões em 2010. Este mês, as duas empresas assinaram com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) um acordo para que a união entre elas, nos âmbitos administrativo e comercial, fique suspensa até o julgamento final pelo órgão antitruste. Ao mesmo tempo, o acordo de preservação da reversibilidade da operação (Apro) assinado pelas companhias permite à BRF fazer a reestruturação financeira da Sadia. A BRF havia informado que, mesmo que a associação não seja aprovada pelos órgãos antitruste nos termos pretendidos pela empresa, ela iria utilizar os recursos da oferta de ações para liquidar as dívidas da Sadia. A transferência, segundo a empresa, poderia se dar por meio de adiantamento para futuro aumento de capital - como foi o caso dos R$ 950 milhões -, aumento de seu capital social ou concessão de empréstimo, entre outros. A aquisição da Sadia pela Perdigão criou uma empresa com faturamento anual acima de R$ 20 bilhões e que controla mais de 55% do mercado nacional de industrializados de carne e margarinas, além de participação ainda maior em produtos de massas prontas.