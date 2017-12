Sadia revoga oferta pela Perdigão A Sadia acaba de revogar a oferta pública para compra de ações de emissão da Perdigão e já informou a sua decisão à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A informação é da Assessoria de Imprensa da Sadia. A decisão da empresa foi tomada depois de os fundos de pensão e a Weg Participações, grupo que detém 55,3% do controle, terem pela segunda vez recusado a oferta. Ontem a Sadia havia feito um novo lance. Elevou a proposta de R$ 27,88 para R$ 29,00 por ação. A rejeição dos fundos acionistas da Perdigão foi divulgada nesta sexta-feira por meio de fato relevante. No documento, os acionistas da Perdigão também disseram que não seria convocada assembléia geral para a escolha da instituição que faria laudo de avaliação. A nova oferta da Sadia pela Perdigão embutia um aumento de 4% em relação à primeira proposta. A empresa inicialmente ofereceu R$ 3,734 bilhões por 100% das ações da concorrente, valor que subiu para R$ 3,884 bilhões. Foi a primeira vez no mercado brasileiro que uma companhia faz uma oferta pública por outra.