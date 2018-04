Sadia se queixa de práticas injustas da OCDE A segurança dos alimentos, a saúde dos animais, o aumento das exigências ambientais e o custo dos grãos, sobretudo milho e soja, começam a se tornar os fatores determinantes para o consumo mundial de carnes, afirmou, nesta sexta-feira, o presidente da Sadia, Luiz Fernando Furlan, também vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). No seminário "Exportações de Produtos Agropecuários", o executivo disse que esses pontos se tornam cada vez mais relevantes para a competitividade das carnes e, embora o Brasil seja o quarto maior exportador mundial de suínos, não consegue vender para Japão, Estados Unidos e México. Os Estados Unidos não compram nem aves, nem suínos e nem bovinos do Brasil. A União Européia (UE) apenas compra suínos do Brasil por meio de cotas. Por questões sanitárias, o Brasil também não exporta frango para a China. O segmento de aves tem no Oriente Médio seu principal comprador, seguido do Japão. A atual estratégia do Brasil inclui entrar nos mercados do leste da Europa e aumentar as vendas para o Oriente Médio. A Arábia Saudita é hoje o maior importador individual do frango brasileiro e serve também como entrada para esse produto na região. Segundo Furlan, o Brasil está negociando há anos a queda da barreira sanitária imposta pela China ao frango brasileiro. O mesmo tem acontecido no caso dos Estados Unidos. Na avaliação de Furlan, as principais dificuldades para o aumento das exportações de carnes brasileiras são as práticas injustas de comércio dos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); os subsídios à produção e à exportação nos Estados Unidos e na União Européia; a reforma da Política Agrícola Comum (PAC), também da Europa; e o envelhecimento da população dos países desenvolvidos, que deve favorecer o consumo de carne branca em detrimento da carne vermelha. Isso significa que os produtos terão de se capacitar para aumentar a produção de forma competitiva. Furlan ressaltou que a Sadia, hoje uma empresa considerada player internacional, obedece às normas sanitárias definidas pelas organizações internacionais. Mesmo assim, sofre com as barreiras sanitárias, utilizadas como protecionismo.