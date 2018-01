Sadia tem lucro de R$ 112,5 milhões Demanda forte, exportações e dólar alto levaram a Sadia a registrar um lucro de R$ 112,5 milhões no primeiro semestre deste ano. O valor significa um crescimento de 3,507% em relação ao mesmo período de 2000. O diretor financeiro da Sadia, Luiz Gonzaga Murat, afirmou que o desempenho reflete fatores atípicos ocorridos tanto em 2001 quanto no ano passado. De acordo com o executivo, os primeiros seis meses do ano foram beneficiados pela demanda crescente por aves e suínos no exterior. A maior procura fez crescer as exportações, que também foram beneficiadas pela desvalorização cambial. A receita líquida da empresa subiu 25,61%, para R$ 1,682 bilhão. O volume de vendas externas cresceu 39,1% no primeiro semestre, o que mostra a estratégia adotada pela companhia de ampliar sua atuação fora do País. Entre janeiro e junho, foram exportadas 220,1 mil toneladas, ante 158,2 mil toneladas no mesmo período de 2000. O faturamento com o mercado externo cresceu 67,8%, para R$ 671,1 milhões. O diretor afirma que a companhia obteve esse montante com exportações em pouco mais de quatro meses de atividade. Segundo ele, o dólar alto só passa a trazer efeitos negativos quando os fornecedores repassam o aumento dos custos para a empresa. A companhia sente isso principalmente pelos fornecedores de embalagens, pois a celulose e o plástico têm preços atrelados ao dólar. A margem bruta da Sadia no primeiro semestre ficou em 35,5%, muito acima dos 20,7% de igual período do ano anterior. Para Murat, o porcentual é "extremamente positivo", mas não deve se sustentar. Isso porque o cenário em que a margem foi obtida não é duradouro. A expectativa é de que os preços externos continuem altos e a demanda elevada.