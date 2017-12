Sadia transfere fábrica de São Paulo para o Paraná A Sadia anunciou nesta quarta-feira que irá transferir as linhas de produção de pratos prontos e sobremesas congeladas de São Paulo para Ponta Grossa, no Paraná. A fábrica da capital paulista será desativada. Segundo comunicado da empresa, serão demitidas 350 pessoas "o equivalente a 1,03% de seu efetivo total de 33.882 funcionários, criando igual número de empregos em Ponta Grossa". De acordo com a empresa, os motivos da desativação são a "localização inadequada das instalações fabris na região oeste da capital paulista, complexidade e encarecimento da infra-estrutura básica para expansão, trânsito de seus veículos pesados em bairro que se tornou residencial e dificuldades logísticas de fornecimento de matérias-primas". A Sadia diz que os funcionários da fábrica já foram informados e serão dispensados a partir de setembro. Em março, a companhia anunciou a transformação do ex-abatedouro de suínos de Ponta Grossa em fábrica de produtos industrializados congelados.