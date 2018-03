Saem amanhã os nomes das vencedoras do Ranking AE/Economática O vice-presidente da República, José Alencar, e o presidente da Bovespa, Raymundo Magliano Filho, participam amanhã do evento Destaques Cias. Abertas, promovido pela Agência Estado, a partir das 9 horas, em São Paulo. No evento, serão conhecidas as dez empresas vencedoras do Ranking Agência Estado/Economática de 2002. O ranking destaca as companhias abertas que conseguiram os resultados mais expressivos para seus investidores, já que a metodologia exclusiva usa critérios voltados para o retorno dos acionistas. O Ranking Agência Estado/Economática está em sua terceira edição anual. O objetivo é estimular a transparência das companhias e o relacionamento com investidores, partindo do princípio que esses fatores acabam refletidos no preço das ações.