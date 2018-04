Saem finalistas da 4ª edição do ‘Desafio Estadão Cannes'

Os finalistas da 4.ª edição do ‘Desafio Estadão’ foram divulgados nesta segunda-feira, 23. O júri, formado por dez profissionais do mercado publicitário e três jornalistas, escolheu 15 campanhas para disputar o prêmio, que garante aos vencedores viagens ao Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade. A última votação será realizada no dia 8 de maio.

Maior premiação em valores da publicidade brasileira, o “Desafio Estadão Cannes” dá oportunidade para 12 profissionais brasileiros participarem do Cannes Lions, festival que tem o Estadão como representante oficial no Brasil. “Vemos com satisfação como o mercado, as grandes agências, tem se mobilizado para participar do prêmio”, afirma o diretor de Marketing Publicitário do Estadão, Marcelo Moraes.

O prêmio é dividido nas seguintes categorias: Multiplataforma (trabalhos veiculados em pelo menos dois veículos do Estadão, como jornal, site para PC ou smartphones, rádio e eventos); Impresso; Branded Content (projetos realizados em parceria com a área de conteúdos para marcas do Estadão); e Brief Desafio (em que as agências são convidadas a apresentar ideias que podem vir a ser veiculadas nas plataformas do Grupo Estado). Há ainda o Mídia do Ano.

Os vencedores recebem passagem aérea, hospedagem e passe para o Cannes Lions. Nas categorias Multiplataforma, Branded Content e Impresso, são escolhidos três profissionais. No caso do Brief Desafio, o prêmio vai para a dupla de criação.

Finalistas

Branded & Content

- Leia para uma criança 2017 (DPZ&T). Banco Itaú

- Brinde a celebração com equilíbrio (Ideal). Diageo

- Novo EcoSport - Transforme sua imaginação em ação (J. Walter Thompson). Ford

Impresso

- Integrando para potencializar (Gad). B3

- Novo Ecosport - Transforme sua imaginação em ação (J. Walter Thompson). Ford

- Novos Tempos No Ar (ALMAPBBDO). Gol

Multiplataforma

- Itaú Criança - Compartilhamento 2017 (DPZ&T). Itaú

-Canon Natal (Dentsu). Canon

- Novo EcoSport - Transforme sua imaginação em ação (J. Walter Thompson). Ford

Brief Desafio

- Detector de Mentiras (WMcCANN RJ)

- Perigos Reais (ALMAPBBDO)

- F2n1 (ALMAPBBD)

- Fake Alert (Filadélfia Comunicação)

-Real News Banners (Grey)

- Fake News, consequências de Verdade (Tribal)