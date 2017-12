Saem hoje as taxas para crédito com desconto em folha Diversos bancos que estiveram reunidos com as centrais sindicais na última segunda-feira devem apresentar na manhã desta sexta as suas propostas de concessão de empréstimos descontados em folhas de pagamentos das empresas, especificando as taxas mínimas e máximas a serem cobradas. A informação foi anunciada pelo presidente da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban), Gabriel Jorge Ferreira. Ele disse que é grande a expectativa do setor bancário sobre a nova modalidade de crédito. "O programa vai alavancar a qualidade dessas operações e vai se diferenciar pelo custo do crédito", avaliou. Mesmo sem fazer uma previsão do volume de crédito que pode ser movimentado, Ferreira ponderou que o potencial é grande porque atinge todo o universo de trabalhadores da economia formal.