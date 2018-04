Saem R$ 637 milhões pelas contas de CC-5 A saída de recursos para o exterior por meio das contas de não-residentes, conhecidas como CC-5, somaram US$ 637 milhões nos primeiros 12 dias úteis deste mês. O total já é o segundo maior em comparação com os fluxos dos demais meses do ano e só é inferior ao registrado em julho, de US$ 1,249 bilhão. No mesmo período do ano passado, essas saídas foram de apenas US$ 44 milhões. De janeiro a agosto as remessas via CC-5 são de US$ 4,5 bilhões, valor que representa 73% das saídas registradas em todo o ano de 2001. O aumento dessas remessas, segundo técnicos do BC, está influenciado também pelo fato de muitas empresas aproveitarem o momento atual para recomprar dívidas lá fora com descontos consideráveis. Com isso, defendem os técnicos, as remessas via contas CC-5 não podem ser interpretadas como fuga de recursos. As operações dos bancos com clientes no País também sofrem impacto da escassez de linhas de crédito. Em apenas 12 dias úteis deste mês, as instituições financeiras venderam US$ 3,8 bilhões para suprir a demanda do mercado. Por outro lado, recompraram outros US$ 2,9 bilhões que estavam nas mãos dos clientes. O saldo final foi negativo em US$ 885 milhões. Já a movimentação por conta da negociação de mercadorias resultou em US$ 2,8 bilhões referentes a contratos de exportações e US$ 1,6 bilhão de importações. Os contratos de exportação vêm crescendo por causa da alta do dólar.