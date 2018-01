Saem ratings de fundos em maio O serviço Companhias Abertas, da Agência Estado, divulga hoje os ratings - avaliação - de fundos de ações relativos ao mês de maio de 2000. Na categoria fundos de ações estão os antigos fundos de ações tradicionais e os carteira livre. O trabalho foi elaborado pelo professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec), Antonio Zoratto Sanvicente. Foram classificados 273 fundos, selecionados dentre os fundos de ações com patrimônio líquido superior a R$ 1 milhão em 31 de maio de 2000. Os ratings AE/Ibmec avaliam o desempenho dos fundos abrangendo o período dos últimos 24 meses, referente a maio de 2000 - a partir de junho de 1998. Abaixo, divulgamos a lista dos fundos nota A, máxima, levando em conta rentabilidade e risco. A metodologia prevê a atribuição de notas para cada item. Os rendimentos proporcionados para cada fundo são ponderados, dando-se peso maior para os resultados mais recentes. Veja, em matéria a seguir, mais informações e comentários sobre os resultados da pesquisa. Nome do Fundo Risco Rentabil. Classif. America do Sul Açoes 0,021256 0,000249 A America do Sul CL Mix 0,019389 0,000003 A Asset 0,019257 0,000676 A Atrium 0,008941 0,001013 A Avanço - CL 0,019907 0,000394 A Bandeirantes C.L. Renda Mista 0,013368 -0,000164 A Baneb Açoes 0,021194 -0,000204 A Banespa FBA 0,020858 -0,000121 A Banespa FBL 0,01756 -0,000114 A BBM Ações 0,018976 -0,000131 A BBM High Yield 1 0,010601 0,001025 A BBV Index 0,021384 0,000073 A BCA Banerj 0,018595 0,000175 A BEG Ações 0,018066 0,000079 A BEMGE Açoes FIC FIA 0,018628 0,000052 A BESC Mix FCL 0,021002 0,000176 A Boavista CL 0,021113 -0,000053 A Boavista Private 0,021095 -0,000115 A Chase Flexpar 0,019871 -0,000213 A Chase Investors 0,019961 -0,000133 A Citiações Renda Mista 0,016325 -0,000046 A Comercial FIA 0,017855 -0,000042 A Dynamo Puma CL 0,009166 -0,000149 A Fama Challenger 0,021134 0,001033 A Geraçao -FIA 0,019808 0,000193 A Icatu Institucional BX 0,021067 -0,000188 A Itaú Avantage - FIA 0,020522 0,000006 A Itaú Cart Institucional -FIA 0,020097 -0,000041 A Itaú Luxor -FIA 0,018414 0,000294 A Itaú Pension Management FIA 0,019668 0,000098 A Itaú Personnalité Ações FICFIA 0,01827 0,000205 A Itau Selected-FIA 0,020605 -0,000162 A Itaú Strategy-FIA 0,020837 -0,000024 A Itauaçoes-FIA 0,01837 0,00021 A Meridional Carteira Livre 0,020438 0,000107 A Opportunity I FIA 0,021243 0,000818 A Pillainvest Ações 0,017734 -0,000127 A Porto Seguro FIA 0,019565 -0,000129 A Previdência A 0,020538 -0,000211 A Previdência B 0,018099 -0,000089 A Santa Fé Aquarius 0,005925 0,000561 A Santander Ações 0,021236 -0,000026 A Santander Institucional CL 0,020757 0,000014 A Santos Carteira Livre 0,020538 0,000311 A Sao Francisco 0,019352 -0,000194 A Tática Strategy 0,017304 -0,000215 A Titulo FIA 0,019566 0,001232 A