Saem recursos estrangeiros do Brasil O saldo de investimentos estrangeiros no mercado acionário apresentou forte queda no primeiro quadrimestre de 2000, em relação ao mesmo período do ano passado. O valor está negativo em US$ 110,7 milhões. No período anterior, o saldo era positivo em US$ 267 milhões. De acordo com Odair Abate, economista-chefe do Lloyd´s Bank, sempre que existem elementos de preocupação no cenário financeiro, os estrangeiros ficam mais sensíveis e tendem a buscar mercados mais estáveis. "As incertezas quanto às taxas de juros norte-americanas têm preocupado os investidores desde o início do ano. Além disso, a Argentina começa a deixar o mercado inseguro." Movimento no período De acordo com a reportagem de Mônica Ciarelli, o saldo de investimentos estrangeiros para o mercado acionário ficou negativo em US$ 17,9 milhões em abril. O número foi divulgado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As informações mostram que entraram no País para aplicações em bolsa US$ 1,451 bilhão, enquanto as saídas totalizaram US$ 1,469 bilhão no período. Abate afirma que o mês de abril manteve um resultado neutro, assim como o que vinha sendo registrado nos outros meses do quadrimestre. Em janeiro, a entrada líquida de investimentos estrangeiros no País foi de US$ 50 milhões. Fevereiro registrou saída líquida de US$ 191 milhões. Em março, a entrada líquida foi de R$ 48,5 milhões. "O mercado acionário continua com poucas movimentações. Isso se compararmos esses números com o volume registrado em dezembro de 1998, quando o País apresentou o maior saldo de investimentos estrangeiros durante o Plano Real". Naquele mês, o saldo foi positivo em US$ 975 milhões.