Safra 2002/03 é recorde com crescimento de 19% O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, informou que o País colherá 115,2 milhões de toneladas de grãos e algodão na safra 2002/03. A produção no atual ano agrícola supera com folga (19,3%) as 96,584 milhões de toneladas produzidas em 2001/02. O levantamento é da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A área plantada na safra 2002/03 foi de 42,7 milhões de hectares, crescimento de 6% (ou 2,5 milhões de hectares) em relação ao período anterior. Para 2002/03, a Conab estima produção recorde de soja e milho. Os produtores de soja colherão 50,3 milhões de toneladas em 2002/03. A produção de milho na safra principal e na safrinha será de 42,76 milhões de toneladas, informou Rodrigues. Esse é o quarto levantamento de área e produção da Conab para a safra 2002/03. O levantamento anterior, divulgado em fevereiro, indicava plantio de 42,311 milhões de hectares e produção de 112,362 milhões de toneladas de grãos e algodão. Para realizar a pesquisa atual, 68 técnicos da Conab visitaram 550 municípios. Foram entrevistados 1.850 profissionais de cooperativas, secretarias de agricultura, órgãos de assistência técnica e extensão rural, sindicalistas, revendedores de insumos e agentes financeiros.