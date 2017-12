Safra 2002/03 pode atingir 113 milhões de toneladas A safra de 2002/03 poderá alcançar 113,620 milhões de toneladas, segundo informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em seu Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de março. Essa estimativa é 2,42% superior à previsão da mesma pesquisa divulgada em fevereiro pelo IBGE. Caso se confirme a previsão de março, a safra de 2002/03 poderá ser superior em 16,97% à produção obtida em 2001/02, que foi de 97,134 milhões de toneladas. Segundo o IBGE, essa estimativa envolve simulações para as culturas de inverno, cuja produção ainda não foi concluída, e informações coletadas no mês de março. Todas as grandes regiões brasileiras apresentaram previsão de crescimento da produção em março. Em comparação com a estimativa divulgada em fevereiro, o IBGE destaca as elevações nas estimativas de produção do milho em grão primeira safra (2,76%) e do trigo em grão (36,95%). Porém, de fevereiro para març,o houve queda na estimativa de produção do feijão em grão segunda safra (-1,99%). Ainda segundo o IBGE, as condições climáticas apresentavam-se favoráveis às lavouras em março, porém houve algum excesso de precipitação em algumas regiões causando algum dano econômico nas lavouras de soja.