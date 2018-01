Safra 2006 deve crescer 12%, para 126,08 mi/t O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a primeira estimativa de safra de grãos para 2006, a qual está projetada em 126,083 milhões de toneladas. Esse total corresponde a um aumento de 12,12% em comparação com a safra de 2005, que foi de 112,454 milhões de t. O IBGE prevê que a produção de milho em grão na primeira safra vai crescer 24,36%. A produção do cereal está estimada em 34 milhões de t. Para a soja, a produção do ano está prevista em 59 milhões de t, o que representa um aumento de 14% sobre 2005. Entre os maiores Estados produtores de milho de primeira safra, o IBGE destaca Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Goiás. No caso da soja, os destaques são Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul. Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Bahia. O IBGE ressalta em nota que, em virtude da estiagem nos meses de novembro e dezembro do ano passado, os Estados do Paraná e Santa Catarina apresentaram quebra na produção em relação aos prognósticos iniciais sobre a safra de 2006, tanto para milho quanto para soja. A estimativa do IBGE para algodão herbáceo é de uma produção de 2,787 milhões de t, o equivalente a 23,88% a menos do que na produção de 2005 (3,661 milhões de t). A queda da produção ocorre por causa das baixas cotações da fibra nos mercado interno e, principalmente, externo, segundo o IBGE. A produção de Mato Grosso, que é o maior produtor nacional, está estimada em 1,3 milhão de t. No caso do arroz, a produção esperada para este ano é de 11,5 milhões de t., representando queda de 13,07% em relação à produção do ano passado, que alcançou 13,2 milhões t. Mato Grosso deve ter uma redução de 61% na produção em relação em 2005, produzindo este ano apenas 877, mil t.