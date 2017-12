IBGE e Conab elevam projeções e esperam safra recorde em 2015

RIO - A safra brasileira deve somar 205,8 milhões de toneladas em 2015, segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de junho, divulgado nesta quinta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado significa aumento de 6,7% em relação à produção de 2014, quando totalizou 192,9 milhões de toneladas. O montante ainda é 0,7% maior que o previsto em maio, com 1,5 milhão de toneladas a mais.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) também elevou suas projeções para a produção de grãos e espera colheita recorde para a safra 2014/2015. Segundo o 10º levantamento da companhia, a previsão é produção de 206,3 milhões de toneladas. Esse número é 6,6% maior que o da safra anterior, o equivalente a 12,7 milhões de toneladas a mais.

Com o encerramento da colheita da soja, a produção no País atingiu o recorde de 96,4 milhões de toneladas um avanço de 11,6% em relação a 2014. A estimativa do IBGE é 0,2% maior do que o previsto em maio.

A produção brasileira de trigo deve totalizar 7,294 milhões de toneladas em 2015, um avanço de 18,3% em relação ao ano passado. A projeção, porém, é 0,5% menor do que o projetado em maio.

A produção de milho de segunda safra será de 50,2 milhões de toneladas. O resultado representa um acréscimo de 3,4% em relação ao projetado no mês anterior e um crescimento de 4,2% em relação à produção de 2014.

O resultado impulsionou a revisão da safra no mês passado, que ganhou, no total, 1,5 milhão de tonelada em sua estimativa. Com isso, a safra deve ser recorde, totalizando 205,8 milhões de toneladas em 2015.

Área colhida. O Brasil deve colher 57,5 milhões de hectares na safra de grãos em 2015, área 1,9% maior do que a colhida em 2014, quando totalizou 56,4 milhões de hectares. Em relação a maio, a projeção do IBGE teve diminuição de 45,827 mil hectares.

Arroz, milho e soja, os três principais produtos da safra, somam 91,9% da estimativa da produção e respondem por 86,1% da área a ser colhida.

A área de soja cresce 5,5% em relação a 2014, enquanto a de arroz diminui 3,5% e a de milho sobe 0,8%. Quanto à produção, é esperado aumentos de 1,9% para o arroz, 11,6% para a soja e 2,0% para o milho.

Conab. No 10º levantamento da Conab, a safra total de milho do Brasil em 2014/15, cuja segunda colheita está em andamento, foi elevada para 81,81 milhões de toneladas, ante 80,21 milhões do relatório de junho.

A safra de trigo 2015, que está em fase de plantio e desenvolvimento, é vista agora em 7,01 milhões de toneladas, ante 6,76 milhões da previsão anterior. Já a estimativa da safra de soja 2014/15, praticamente encerrada, foi ajustada para um recorde de 96,22 milhões de toneladas, ante 96,04 milhões da publicação de junho.

O destaque do período foi o milho 2ª safra, que apresentou avanço de 1,8 milhão de toneladas frente ao levantamento do mês passado. "Cerca de 39% da safra brasileira está sendo realizada pelo milho 2ª safra", disse João Marcelo Intini, diretor da Conab, que apontou ganho de produtividade e boas condições de clima e uso da tecnologia como fatores positivos.