Safra de arroz deve superar 5 milhões de toneladas no RS Maior produtor de arroz do país, o Rio Grande do Sul está replantando, embora com atraso, parte dos 20 mil hectares de lavouras destruídas pelas enchentes que atingiram em dezembro as regiões da Fronteira O este e Depressão Central, especialmente, em Uruguaiana, São Borja e Cachoeira do Sul. No total o estado plantou 1.031 milhão de hectares, ou 5,4% a mais do que na safra 2002/2003, quando foram cultivados 957 mil hectares e colhidas 4,7 milhões de toneladas de arroz. Para a próxima colheita, o presidente do Instituto Riograndense do Arroz (Irga), Pery Coelho, estima a safra, que será colhida no final do verão, em torno de 5,6 milhões de toneladas.