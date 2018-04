Safra de café poderá ser recorde de todos os tempos A safra de café 2002/2003, que o Brasil está começando a colher, deverá superar o recorde histórico de 42,9 milhões de sacas registrado no ano agrícola 1987/88. A Comexim Exportadora e Importadora, de Santos (SP), prevê a colheita de 45 milhões de sacas. A Coimex Trading, de Vitória, estima a safra em 49,5 milhões de sacas. Já o volume estimado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) é um pouco menor, entre 37 milhões e 40 milhões de sacas de 60 kg. A excelente produção nacional entra no mercado em um momento de ?transição? dos preços do grão, avalia o pesquisador Luiz Moricochi, especialista no setor, do Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura de São Paulo. As cotações internacionais do produto vinham subindo até 1997 e atingiram o pico quando o contrato futuro C de café na Bolsa de Nova York bateu a máxima de US$ 3,18 por libra-peso, em maio daquele ano. Os preços ascendentes estimularam o plantio e a oferta começou a crescer. No ano passado, os preços alcançaram os piores níveis dos últimos 30 anos, pressionados pelo excesso de produção mundial. O contrato futuro recuou ao menor patamar em dezembro do ano passado, cotado 41,50 centavos de dólar por libra-peso, aparentemente fechando um ciclo de baixa. Espera-se agora um movimento de recuperação, mas ainda com as naturais idas e vindas do mercado, diz Moricochi. No momento, o contrato com vencimento mais próximo, base julho, está cotado a 55,35 centavos de dólar. ?Ainda não há definição de tendência, mas oferta e demanda caminham para o equilíbrio?, analisa Moricochi. Constata-se que a crise de preços provocou abandono de lavouras de café no mundo todo, ou substituição por outras culturas, já que o produtor ficou sem dinheiro. Como conseqüência, países da América Central registram queda na produção, assim como da Ásia e da África. ?Este ano a ótima produção brasileira compensará a diminuição da safra nessas regiões do planeta?, diz o pesquisador. Pernas A oferta global de café em 2003 possivelmente será menor do que a demanda, iniciando um ciclo de alta, acredita Moricochi, para quem a produção brasileira na próxima safra não vai repetir o resultado deste ano, por causa do esgotamento das lavouras e da característica de bianualidade da cultura (safra volumosa seguida de safra ruim). O pesquisador considera correta a estratégia do governo de oferecer recursos para o campo. Para colheita foram liberados cerca de R$ 500 milhões. A idéia é oferecer recursos para que o cafeicultor faça estocagem do produto, entre 7 milhões e 10 milhões de sacas, como forma de ajustar a oferta. ?No ano que vem, com menor disponibilidade do grão e preços valorizados, o produtor poderá vender mais caro o café estocado?, disse Moricochi. Ele observa, porém, que as altas cotações estimulam o plantio, podendo produzir um novo ciclo de baixa mais duradouro. ?Os produtores têm de estar preparados, se a produção mundial saltar das atuais 115 milhões de sacas para um nível muito mais elevado?, afirmou. Algumas medidas mostram que o País caminha no rumo certo. Foram desenvolvidos mecanismos de mercado para apoiar os produtores, como a Cédula de Produto Rural (CPR), título que permite a captação de recursos por meio da venda antecipada do café. As operadoras também tiveram alongados os registros de exportação para 360 dias, o que possibilita melhor planejamento das vendas para o exterior. Moricochi ressalta, porém, que os produtores devem fazer sua parte. ?A cafeicultura tem de aprender a andar com as próprias pernas, sem concessão de subsídios, cumprindo as diretrizes traçadas pelo governo?, disse. Cenário favorável O consultor José Milton Dallari, que presta assessoria aos cafeicultores, afirma que o setor produtivo está animado com o início da colheita. Os recursos nos bancos para financiar colheita e pré-comercialização estão sendo liberados no momento certo, o que deixa o produtor mais tranqüilo. ?O cenário é bem mais favorável do que há dois anos?, afirmou. Dallari, que foi secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, prevê que os preços do café não vão se depreciar, apesar da volumosa safra. O crédito para estocagem do grão, segundo ele, deve sustentar o mercado. ?As cotações internacionais não vão oscilar muito, ficando este ano no nível equivalente ao atual, com possibilidade de leve alta?, disse. O consultor, porém, mostra alguma preocupação com os estoques em mão dos países consumidores, estimados em cerca de 23 milhões de sacas, equivalente a um ano de exportação brasileira. ?Esse é o trunfo dos importadores, pois a tendência é que os países consumidores se desfaçam desses estoques lentamente, para que no ano que vem não ocorra uma explosão dos preços?, afirmou. Um corretor de café da Fimat Futures, uma das principais operadoras na Bolsa de Nova York, acrescenta que a abundância do produto no Brasil deixa os torrefadores internacionais despreocupados em relação à oferta. Além disso, o mercado estaria pressionado pelas eleições no País e pela crise argentina e no Oriente Médio. Em compensação, a retomada da economia norte-americana e o abandono de lavouras de café podem sustentar os preços do grão. O corretor ressalta que a crise passa ao largo de países com cafeicultura eficiente, como é o caso de Brasil e Vietnã. ?Países cujas economias dependem do café, na América Central e na África, já enfrentam crise social no campo?, afirmou. Ele estima que os preços internacionais têm espaço para cair abaixo dos 50 cents, especialmente depois do período de inverno nas regiões produtoras brasileiras. O corretor não vê possibilidade, porém, de o contrato futuro operar abaixo de 40 cents, ?o que provocaria total desinteresse pela commodity?. Estocagem Os exportadores de café estão com ritmo de embarque mais acelerado este ano em relação ao ano passado, quando o País alcançou recorde de 23,4 milhões de sacas de 60 kg. No primeiro trimestre de 2002, os embarques alcançavam 5,2 milhões de sacas, volume 18% superior em comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado permite projetar que 2002 será melhor do que 2001. ?As perspectivas são boas, até porque a safra também é promissora?, disse o diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café Verde (Cecafé), Guilherme Braga. A receita cambial, porém, recuou 22% no período. O faturamento passou de US$ 324,04 milhões para US$ 253,04 milhões. Além da queda nos preços médios, os exportadores estão preocupados com a liberação de crédito para financiar o carregamento de estoques pelos produtores, até o ano que vem. ?Sem a oferta do produto, os exportadores podem diminuir o ritmo dos embarques?, disse Braga. Isso será ruim em particular no segundo semestre, quando o Brasil estará praticamente sem concorrentes no mercado internacional. O secretário de Produção e Comercialização do Ministério da Agricultura, Pedro Camargo Neto, assegura que o Brasil manterá o desempenho nas exportações. ?Somos o País mais competitivo no agronegócio café e continuaremos a liderar o mercado?, afirmou. Segundo ele, ?os exportadores terão que reaprender a exportar com preços ascendentes, pois já mostraram que sabem exportar com preços em queda?. O empresário Sérgio Tristão, da Tristão Companhia de Comércio Exterior, uma das principais exportadoras de café do País, considera que o crédito para estocagem não deve atrapalhar os embarques. ?O financiamento vai dar fôlego ao produtor para que ele não concentre as vendas em um único momento do ano?, disse. Tristão está otimista em relação às exportações. Ele prevê que o País vai embarcar este ano 27 milhões de sacas, para uma receita cambial entre US$ 2,5 bilhões e US$ 3 bilhões, voltando ao nível de cinco anos atrás. Ele diz que o câmbio atual, com o dólar a R$ 2,36, é favorável ao setor. A situação, segundo o empresário, pode ficar complicada se o País continuar a receber grandes investimentos do exterior. A entrada de dólares pressionaria o câmbio, fortalecendo o real e reduzindo a competitividade dos exportadores. Incógnita O Brasil inicia a colheita de mais uma safra de café sem conhecer os estoques de passagem do produto. Camargo Neto admite que o volume estocado em mãos do governo, da iniciativa privada e dos exportadores é uma incógnita. Segundo ele, o governo tem a intenção de realizar uma pesquisa para descobrir este estoque. No entanto, a Conab, que seria responsável pelo trabalho, até agora não foi contratada. O mercado admite que os estoques depositados nas cooperativas correspondam a um terço dos estoques depositados no País. Considerando que em dezembro de 2001 as cooperativas tinham estocadas 4,11 milhões de sacas, o total de café armazenado no País era de 12,33 milhões de sacas. A produção nacional foi de 28,1 milhões de sacas, segundo a Conab. O consumo interno foi de 13,10 milhões de sacas, enquanto as exportações alcançaram 18,10 milhões de sacas. Assim, o País inicia a safra 2002/2003 carregando 9,2 milhões de sacas, próximo do volume estimado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), que é de 9,8 milhões de sacas. Considerando o nível máximo de produção projetado pela Conab (40 milhões de sacas), além do consumo interno de 13,30 milhões de sacas e exportação no mesmo nível do ano passado (recorde de 23,40 milhões de sacas), o País terminará a safra 2002/2003 com estoque de 12,5 milhões de sacas, ou 13,1 milhões de sacas, levando-se em conta os números do USDA.