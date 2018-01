Safra de cana cresce 11,2% entre produtores paulistas Os 11 mil produtores de cana ligados à Organização dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo (Orplana) anunciaram oficialmente que colheram nesta safra cerca de 48 milhões de toneladas de cana, ou 11,2% a mais que na safra passada. Os fornecedores independentes são responsáveis por 25% da produção paulista, que deve ser próxima de 198 milhões de toneladas. Para o Centro Sul, a safra é estimada entre 265 milhões de toneladas e 270 milhões de toneladas, segundo dados da União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica). "Tivemos uma safra com boa qualidade de matéria prima e bom rendimento financeiro", resume o presidente da Orplana, Manoel Ortolan. Apesar dos números positivos, a safra deste ano teve seus altos e baixos. "A produção foi superestimada no início do ano, causando distorções de preços até junho", lembra Ortolan da estimativa de uma supersafra superior a 300 milhões de toneladas no Centro Sul. Para São Paulo, esperava-se uma produção acima de 200 milhões de toneladas enquanto que na safra passada a colheita paulista rendeu 176 milhões de toneladas. "Depois de iniciada a colheita, percebemos que não havia a quantidade de cana esperada", conta o presidente da Orplana. O resultado foi que os preços do álcool, muito depreciados no início do ano, também refletiram na remuneração da cana", diz Ortolan. Na média do ano, a cana rendeu 147,65 Kg de ATR por tonelada, 14% a mais que na safra passada. Os preços , na média, ficaram em R$ 0,2161 por Kg de ATR em São Paulo. Os produtores projetam preço de R$ 0,27 por Kg de ATR para abril do próximo ano, o que representaria mais de R$ 30,00 por tonelada de cana colhida. "Este é o preço que deve balizar o início da próxima safra", prevê Ortolan. A Orplana reuniu, hoje, em Sertãozinho, os 19 presidentes de associações de produtores paulistas para mostrar os números finais da safra no Estado. "Os resultados foram bons e serviram para capitalizar os produtores", disse a presidente da Associação dos Fornecedores de Cana de Capivari (Assocap), Maria Cristina Pacheco. A próxima safra, com previsão de superar as 300 milhões de toneladas no Centro Sul, deve começar em fins de março para antecipar a produção de álcool e evitar o risco de desabastecimento do combustível. "Estamos iniciando a colheita cada vez mais cedo", diz Maria Cristina.