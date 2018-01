Safra de cana será antecipada na região de Ribeirão Preto O presidente da distribuidora Crystal Sev, João Carlos de Figueiredo Ferraz, que trabalha com nove empresas do Estado de São Paulo, disse que não há diminuição do estoque de álcool nas usinas da região de Ribeirão Preto. Apesar disso, como a demanda deverá ser maior neste ano, a safra da cana-de-açúcar será antecipada para 15 de abril, em vez de maio. A expectativa é de que haja aumento de pelo menos 10% na produção de álcool, mas a projeção da distribuidora é de chegar a 15%, atingindo 12,5 bilhões de litros na safra, o que atenderia ao mercado interno, recuperaria os estoques de segurança e até daria para exportar. Em conseqüência, isso significa que as empresas deixarão de exportar 2 milhões de toneladas de açúcar. "O estoque da região de Ribeirão Preto, que produz um terço do total nacional, é muito grande e mais que o suficiente", afirmou Ferraz. "Aqui seria o último lugar a faltar álcool." No entanto, para que não ocorram surpresas, a possível redução de 25% para 20% de álcool anidro misturado à gasolina também ajudaria no ajuste. Para Ferraz, a inexistência de dados estatísticos no setor também complica a situação do produtor. "A saída do produto das usinas é a única forma de controle que temos", disse ele, citando os boletins enviados mensalmente pelas empresas à União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo (Unica). Ferraz comentou que, em 2002, a Crystal Sev previa distribuir 840 milhões de litros por mês, mas a demanda foi além e em outubro já atingia 970 milhões de litros por mês. "O preço do álcool na bomba estava barato e a demanda foi além da imaginada", explicou o presidente da distribuidora. Outra explicação, segundo ele, é que entre junho e setembro a Petrobras vendeu 350 milhões de litros de álcool estocados, diminuindo a venda do produto pelas usinas. "Essa venda encobriu a real demanda do setor e não foi possível produzir mais álcool no final da safra.? Mas para que a safra comece mesmo em 15 de abril, os produtores esperam que as condições climáticas sejam favoráveis para o setor, pois tudo vai depender da matéria-prima - a cana. A chuva pode atrapalhar. "E cana pequena ou crua também não dá para começar a safra", disse Ferraz.