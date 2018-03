Safra de grãos começa a congestionar BR-277 O início do escoamento da safra de grãos do Paraná e Estados vizinhos já provocou hoje filas de caminhões na BR-277, no trecho entre Curitiba e Paranaguá. Segundo a concessionária Ecovia Caminhos do Paraná, à noite a fila estava no quilômetro 30, o que significa que cerca de 900 caminhões estavam parados no acostamento. No pátio do porto, são liberados por hora entre 100 e 150 caminhões, mas eles não paravam de chegar. O movimento deve durar até o fim do mês de junho. A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) já havia alertado os usuários da rodovia para o movimento que se tornaria intenso no período do Carnaval. Segundo levantamento da Seção Administrativa do Pátio de Triagem, em fevereiro mais de 18 mil caminhões tinham passado pelo local, sendo que 15 mil estavam carregados com o complexo soja (grão, farelo e óleo). Um navio saiu ontem de Paranaguá para a Ásia levando 58 mil toneladas de soja. Outros dois carregavam. A estimativa é que a safra de verão paranaense registre este ano um crescimento de 14,5% em relação a 2002, motivado sobretudo pelo preço atrativo. Isso representa que a colheita deve chegar a 23 milhões de toneladas. Somente de soja, a previsão é que sejam colhidos 10,5 milhões de toneladas. Para exportação devem ser destinados entre 5,5 milhões e 6 milhões de toneladas de soja em grão. Para o milho, segundo produto em exportação, a previsão é de produção de 7,3 milhões de toneladas. Durante a safra, a expectativa é que cheguem ao litoral, 1,4 milhão de caminhões. Para minorar o problema das filas, a administração portuária está preparando um programa semanal com cooperativas e exportadores, seguindo o que foi realizado no ano passado. Foram enviados ao porto, durante a semana, somente o volume de soja previsto no programa. Em 2002, depois de implantado o sistema, as filas, que tinham chegado a até 100 quilômetros, diminuíram razoavelmente. Ao invés de quatro dias que os caminhoneiros perdiam nas filas até o desembarque, eles já podiam deixar Paranaguá em apenas 24 horas.