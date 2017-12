Safra de grãos deve alcançar 132,2 milhões de t, diz IBGE A produção de cereais e oleaginosas no Brasil deve alcançar 132,2 milhões de toneladas na safra de 2004, volume 7,31% superior ao do ano passado, segundo informações do Levantamento Sistemático da Produção, divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístisca (IBGE). Segundo a pesquisa do IBGE, a área plantada deve apresentar crescimento de 6,6% em 2004, totalizando 46,2 milhões de hectares. Essa é a terceira previsão do IBGE para a safra 2004. Na previsão anterior, o volume estimado era um pouco menor, de 130,9 milhões de toneladas.