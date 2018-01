Safra de grãos em 2002 cai 1,71%, aponta IBGE A safra brasileira de grãos em 2002 alcançou 96,858 milhões de toneladas, resultado 1,71% inferior ao da safra 2001 (98,54 milhões de toneladas), segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre os produtos analisados, as maiores variações positivas na safra 2002 foram: feijão em grão primeira safra (34,97%), feijão em grão segunda safra (15,77%), feijão em grão terceira safra (15,35%), soja em grão (11,29%) e arroz em casca (2,71%). Os produtos com variação negativa foram: algodão herbáceo em caroço (-18,18%), milhão em grão primeira safra (-16,53%), trigo (-10%) e milho em grão segunda safra (-2,13%). 2003 A primeira estimativa de safra 2003 feita pelo IBGE aponta uma produção de 90,756 milhões de toneladas. O levantamento considera o grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas das Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e para os estados de Rondônia, Maranhão, Bahia e Piauí. Para essas regiões, a safra estimada será 11,34% superior à colheita do ano passado. Segundo o IBGE, seis produtos terão aumento na produção nesta safra: soja (16,21%); feijão em grão primeira safra (10,48%); milho (7,7%); cana-de-açúcar (4,27%); algodão herbáceo (1,93%); e arroz (2,11%). Estão previstas quedas na mandioca (-9,83%), cebola (-3,01%) e batata inglesa primeira safra (-1,10%). As regiões ainda não pesquisadas A safra 2003 poderá chegar às 100 milhões de toneladas, segundo acredita o chefe do departamento de agropecuária do IBGE, Carlos Alberto Lauria. Segundo ele, caso a região Norte e alguns Estados da região Nordeste, que só iniciam o plantio em março e ainda não foram pesquisados, apresentem o mesmo desempenho do ano passado, a safra colhida poderá chegar aos 100 milhões. As regiões ainda não pesquisadas participam com cerca de 10% da safra total do País. Segundo Lauria, o otimismo em relação à safra 2003 justifica-se também pelas condições climáticas, que segundo ele "transcorrem normalmente para o desenvolvimento das lavouras" e não foram seriamente comprometidas nem mesmo pelas chuvas das últimas semanas. A safra 2002 atingiu 96,858 milhões de toneladas, 1,71% inferior à safra anterior. Área plantada A área plantada ou a plantar para a safra 2003 deverá alcançar 34,619 milhões de hectares, 4,84% maior do que a área plantada na safra 2002, segundo o IBGE. Em comparação com a área colhida em 2002 (32,769 milhões de hectares), a área para a safra 2003 apresenta acréscimo de 5,64%. Entre os nove produtos analisados pelo IBGE, apresentarão crescimento na área plantada a cana-de-açúcar (7,01%), a soja (8,96%) e o feijão em grão primeira safra (2,15%). Deverão ocorrer quedas nas áreas do algodão herbáceo (-3,53%), arroz em casca (-2,87%) e milho primeira safra (-0,19%)