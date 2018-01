Safra de grãos em 2007 pode crescer 9,7%, apura IBGE A safra nacional de grãos em 2007 deverá atingir 127,9 milhões de toneladas, 9,7% superior à obtida no ano passado, que foi de 116,6 milhões de toneladas, segundo divulgou nesta quarta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa é a primeira projeção do instituto levando em conta toda a produção do País, já que as previsões anteriores excluíam a Região Norte e parte da Região Nordeste. O Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) referente a janeiro apurou variação positiva, em relação a 2006, para os seguintes produtos: algodão herbáceo em caroço, feijão em grão 1ª safra, milho em grão 1ª safra, milho em grão 2ª safra e soja em grão. Com variação negativa, destaca-se o arroz em casca. Entre as grandes regiões do País, a safra 2007 estará assim distribuída: Norte, 3,6 milhões de toneladas, Nordeste, 11,8 milhões de toneladas, Sudeste, 16 milhões de toneladas, Sul, 54,9 milhões de toneladas e Centro-Oeste, 41,7 milhões de toneladas.